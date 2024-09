El primer posteo de Pampita luego de que se confirmara su separación con Roberto García Moritán

Yanina Latorre, panelista del programa de espectáculos, reveló que fue una persona cercana a Pampita quien confirmó la separación. Según la información proporcionada por Latorre, no hubo una tercera persona involucrada en la ruptura, sino que el desgaste de la relación fue el principal motivo. "Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona. Él está muy en su rol político y no genera un peso, y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo", explicó la panelista.

"Ella le reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido. Se casó y se enamoró porque le pareció un dulce y, textual, ‘después se fue dando cuenta que es un nabo’", concluyó la panelista, agregando una frase contundente sobre cómo Pampita fue viendo con el tiempo ciertos aspectos de su pareja que no le convencían. A pesar de la confirmación de la separación, lo que más llamó la atención fue el silencio de Pampita en sus redes sociales.

Pampita 1.jpg El posteo de Pampita tras filtrarse su separación con Roberto García Moritán

El primer posteo de Pampita tras confirmarse su separación

Si bien es habitual que la modelo sea muy activa en plataformas como Instagram, en donde suele compartir detalles de su vida personal y profesional, en este caso no hizo mención alguna sobre los rumores de crisis o la ruptura con Moritán. De hecho, en lugar de abordar el tema, Pampita optó por publicar una imagen de su último viaje sola a México, lo que sorprendió a muchos, ya que se esperaba que aclarara la situación dada la magnitud de la noticia.

Ángel de Brito, quien fue uno de los primeros en señalar que algo no estaba bien en el matrimonio, comentó en su programa que le resultaba extraño que Pampita no saliera a desmentir los rumores de inmediato, como suele hacer en otras ocasiones. "Si ella quiere desactivar un rumor, en 30 segundos sube un mensaje a sus redes aclarando. La conozco de memoria. Le mandé un mensaje y no me respondió. Es raro", comentó el conductor. Horas después, se confirmaba la separación, demostrando que los rumores tenían más base de lo que muchos querían creer.