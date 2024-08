El Puma Goity volvió a El Encargado y contó qué sintió por Guillermo Francella

image.png

El Puma Goity sobre la tercera temporada de El Encargado

Gabriel Goity es un reconocido actor con una larga trayectoria en la televisión, el cine y el teatro argentino, pero ahora ha cautivado al gran público con su personificación del abogado Matías Zambrano en la serie El Encargado, uno de los principales enemigos de Eliseo (Francella), quien se hizo esperar, pero reapareció en el quinto episodio de la ficción.

En una entrevista con La Nación, el actor expresó sus sensaciones de su regreso: “Volvió Zambrano una noche, no lo esperaban. Estoy feliz, me encanta El Encargado. Creo que hicimos una primera y segunda temporada excelente. La repercusión es increíble. No solamente en la Argentina, sino también afuera. No tengo más que decir. La gloria total. En esta nueva temporada el personaje va cambiando porque cambian las circunstancias que lo rodean”.

Sobre su nuevo rol en la presente temporada, expresó: “Entra en un lugar común del tipo que se enamora, entre comillas, de una pendeja. La relación con su hijo, el vínculo con su nueva novia, en fin. La pluma de los autores es maravillosa, tienen esa mirada irónica, filosa, que los caracteriza y que es este estilo tan argentino, ¿no?”.

Sobre los héroes y villanos de la historia, Goity reflexionó: “hasta el personaje de Beba (Pochi Ducasse) que hacía de viejita divina, también se convierte. Se viene picante esta temporada. Entonces, ¿quién es bueno y quién es malo? Son todos pesaditos, eso lo hace sumamente atractivo, ¿no?”.

El Puma Goity y su relación con Guillermo Francella

Otra de las consultas en la entrevista fue su vínculo con el actor que protagoniza la historia, Guillermo Francella, teniendo en cuenta la polémica declaración del actor a comienzos de años en tintes políticos. En base a eso contó: “Esa grieta no existe. Hubo un par de opiniones desafortunadas y punto. Fueron solo tres o cuatro y somos 15.000 actores. De hecho, hay muchísimo trabajo en teatro, no se consiguen salas para actuar, es interesante destacarlo”.

“Si querés hacer una obra de teatro comercial o de teatro independiente: no se consiguen salas. Quiere decir que sigue funcionando y todos trabajamos, cada uno con sus ideas, pero con el objetivo común de hacer buen teatro. Eso marca lo que pasa realmente en la comunidad actoral. No hay ninguna grieta entre los actores”, completó.