El recuerdo de la banda de Pato Fontanet, a 21 años de Cromañón: "Por los invisibles y por los que vendrán"

Don Osvaldo realizó un sentido posteo en sus redes sociales en un nuevo aniversario de la tragedia de Cromañón.

Este 30 de diciembre se recuerda la tragedia de Cromañón , a 21 años de que una bengala haya desatado una tragedia en un recital de Callejeros . Aquel momento enlutó a todo el país y marcó un momento bisagra en la historia del rock nacional, dejando un saldo de 194 muertos y más de mil heridos.

A modo de conmemoración y para no olvidar a aquellos "pibes de Cromañón" , la banda de Pato Fontanet , Don Osvaldo, realizó un breve pero sentido mensaje a través de sus redes sociales: "Toda vez que se descanse en el ejercicio de la memoria, volverá el olvido con la indigna misión de ocultar y dañar la verdad histórica".

Y siguió: "Cuanto más lejos nos queda esta fecha, más fuerte debemos recordarla para que las nuevas generaciones tengan el derecho soberano a saber qué pasó y por qué. En eso estamos y en eso seguimos. Por los invisibles, y por los que vendrán ".

Un momento que marcó a Callejeros y al rock nacional

Un día como hoy del año 2004, la banda de rock barrial Callejeros brindó un recital en República Cromañón, un local bailable del barrio porteño de Once. En un momento de la noche, uno de los presentes en el público encendió una bengala que provocó un incendio que se convirtió en una de las mayores tragedias de Argentina, con un saldo de 194 muertos y al menos 1.432 heridos.

Casi todos los decesos se produjeron por la inhalación de diferentes gases (principalmente monóxido de carbono y ácido cianhídrico), excepto uno, provocado por una compresión en el tórax y el abdomen.

Esta tragedia causó importantes cambios políticos y culturales. Los familiares de los jóvenes fallecidos y los sobrevivientes del incendio conformaron un gran colectivo de movilización pública y demanda de justicia, por las muertes y los daños sufridos.

En relación a lo político, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires inició un juicio político para destituir al entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, por considerarlo responsable político de la tragedia. El enjuiciamiento terminó con su posterior destitución, y fue reemplazado por el vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman.

En cuanto a lo cultural, la tragedia concientizó a la sociedad sobre el estado de los locales destinados a espectáculos musicales y el uso de la pirotecnia, algo que comenzó a prohibirse en lugares cerrados. Incluso, en situaciones similares a lo que ocurrió en aquel diciembre de 2004, se repitieron en algunos recitales y los músicos han parado sus presentaciones para que puedan apagarse las bengalas.

Qué se sabe sobre Don Osvaldo, el nuevo proyecto musical de Fontanet

En estas décadas pasó el juicio, los músicos cumplieron su condena y en 2010 nació CJS (Casi Justicia Social) la banda liderada por el exvocalista de Callejeros. Años más tarde, en 2014, la banda anunció que el nuevo nombre sería el definitivo: Don Osvaldo, en homenaje a Pugliese.

El cantante de Callejeros estuvo preso en el penal de Ezeiza hasta principios de mayo de 2018, cuando quedó en libertad condicional, pese a tener en firme las condenas por "estrago culposo seguido de muerte y participación necesaria con cohecho activo".

En total, Fontanet estuvo en prisión tres años y nueve meses, lo que implica que cumplió poco más de la mitad de la pena impuesta. En cuanto recobró la libertad, anunció una serie de shows para junio y julio, en Córdoba.