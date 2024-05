El reto que le pegó Pampita a sus hijos por su vestimenta

image.png El posteo de Pampita.

"¿Vos también estás así? No, no puede ser... Algo hacen... Les compré un montón de medias, ¿por qué están así?", se escucha a Pampita decirle a su hijo, el menor de los Vicuña. "Ni idea", fue lo único que respondió el pequeño, provocando la risa de su mamá.

Pampita habló como nunca de la muerte de su hija Blanca Vicuña y contó todo

Carolina Pampita Ardohain sufrió uno de los golpes más duros en su vida por la muerte de su hija Blanca, producto de su relación con el chileno Benjamín Vicuña, que murió en septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica. Desde ese momento, Pampita nunca pudo terminar de desarraigar el dolor que le causó ese momento de su vida y los 8 de cada mes recuerda la muerte. En diálogo con Mirtha Legrand en el programa “La Noche de Mirtha” que se emitió el sábado -día que cumplió años la conductora-, Carolina contó detalles de cómo transita la vida después de la muerte de Blanca.

“Es verdad que yo había ido a la tumba de Blanca. Yo estaba un 8 de febrero haciendo un comercial en Chile”, contó detalles sobre su visita en 2019, donde le pidió a su hija “un compañero en la vida”.

Sin dudas las lágrimas aparecen en la modelo cuando el calendario marca ese día. Para poder enfrentar el dolor de la mejor manera, en la familia saben que ese día especial y requiere de una tranquilidad que no obtiene el resto de los días. “Todos los 8 para mí son un día muy especial, siempre lo digo, no es un día especial solamente el aniversario de la partida de mi hija sino que todos los meses es un día especial que yo recuerdo mucho y que también me permito sentir más ese día. Ya mi familia lo sabe, que tengo este día en el que todos saben que si mamá quiere está más reservada, como más intimista todo, que pongo flores, pongo una velita, que se recuerda en casa constantemente con ese ocho”, contó frente a la Chiqui.

“A veces no estoy en Chile en los ochos porque ahí está el cementerio. Yo no estoy ahí, ahora estoy viviendo en Argentina. Entonces siempre me costó no poder ir al cementerio cuando quiero el día que quiero porque tengo que cruzar la cordillera para allá, ella está ahí”, terminó de contar su historia personal en la mesa que tuvo como invitados a Arturo Puig, Lucía Galán y Laurita Fernández.