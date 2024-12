El sincericidio de Delfina, la primera eliminada de Gran Hermano tras ser denunciada de transfóbica

Luego de su polémica salida, la ex participante de Gran Hermano estuvo en el Debate y recibió fuertes críticas.

Apenas 24 horas después de haber sido eliminada de Gran Hermano 2024, Delfina De Lelis vivió un incómodo momento en El Debate al enfrentarse con la panelista Laura Ubfal, quien no dudó en criticarla duramente por sus comentarios dentro de la casa. La joven de 18 años, primera eliminada del reality, enfrentó cuestionamientos por sus dichos considerados transfóbicos y sus actitudes dentro del programa.

Durante la emisión, Santiago del Moro abrió la conversación preguntándole a Delfina por las razones de su eliminación. La joven reconoció: “Dije algunas cosas que capaz no estaban bien. Yo soy así. Siento que también soy chica. Me falta aprender un montón de cosas de la vida. Tener un filtro está bueno, más cuando estás expuesta. Quiero pedir perdón”.

El conductor aprovechó para reflexionar sobre los dichos de Delfina: “Tuviste palabras y dichos que cayeron muy mal afuera. Dichos con respecto a la homofobia y la transfobia. Y me extraña de la gente tan joven, porque siempre hablamos de que las nuevas generaciones educan a las más grandes, derribando barreras y prejuicios”.

Laura Ubfal destrozó a Delfina de Gran Hermano

En medio del debate, Laura Ubfal tomó la palabra y no escatimó en críticas hacia Delfina. “Estás acá porque el supremo así lo quiso. Vos sos muy chiquita, por supuesto que tenés tiempo de aprender, pero ver a una chica como vos diciendo ‘las modelos no somos tontas’ y después mostrar lo contrario, me sorprende”, expresó.

Ubfal continuó señalando las actitudes de Delfina dentro de la casa: “Te quemaste sola con dichos transfóbicos, haciendo bullying y queriendo ser una villana para la que no te da la altura. ¿Por qué hiciste eso? ¿No conocías el juego?”.

La joven intentó defenderse, argumentando que el formato del reality y las cámaras constantes la afectaron: “Sí conocía el juego. Hay un montón de cosas que no voy a negar que dije, pero no me acuerdo. Las cámaras te graban 24 horas y a veces te olvidás”.

Sin embargo, no evitó reconocer sus errores y pidió disculpas públicamente: “Quiero pedir perdón de todo corazón si ofendí a alguien con algo de lo que dije. Yo no soy así y ahora lo voy a demostrar”.

Delfina 2.jpg Delfina fue la primera eliminada de Gran Hermano

“Tengo que aprender”, el mea culpa de Delfina de Gran Hermano

Además de las críticas por sus comentarios, Delfina también enfrentó señalamientos por sus actitudes hacia otros participantes. Durante el debate, negó haber cometido actos repudiables como escupir el vaso de otra concursante, pero no evitó que su conducta fuera cuestionada. Incluso apuntó contra Petrona Jerez, asegurando que la participante "actúa" y se victimiza.

Por otro lado, Ubfal recordó las alianzas que Delfina había forjado dentro de la casa, como su amistad con Lourdes Ciccarone y Martina Pereyra, sugiriendo que podría reencontrarse con ellas pronto si la líder del grupo, Sofía Buscio, es eliminada.

Delfina cerró su participación en El Debate con la promesa de cambiar y aprender de sus errores, un mensaje que generó tanto apoyo como críticas en las redes sociales. La joven dejó en claro que este es solo el comienzo de un camino de aprendizaje: “Sé que estuve mal y me siento arrepentida, pero también soy joven y quiero mejorar”.