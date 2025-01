El sincericidio de Martín Ku por su separación con Marisol

A días de confirmarse la separación entre el ex Gran Hermano y su novia, Martín Ku salió a hablar y confesó todo.

El ex participante de Gran Hermano 2023, Martín Ku, sorprendió a sus seguidores al anunciar públicamente su separación de Marisol, su pareja durante el reality. En una reciente emisión del programa Los Bros (República Z), el joven hizo una dura autocrítica sobre su accionar y confesó haber sido infiel, atribuyendo la ruptura a una serie de problemas de comunicación y desgaste en la relación.

"Ya no estamos más juntos", comenzó diciendo el ex hermanito con un tono de evidente tristeza. "Nosotros venimos mal hace bastante tiempo. Nunca lo pudimos comunicar bien, siempre fue falta de comunicación. Y bueno, yo me mandé un montón de cagadas. Básicamente, le fui infiel", expresó sin rodeos, asumiendo la responsabilidad de sus actos.

Martín también reflexionó sobre el impacto de sus decisiones en la relación: "De mi parte estuvo demasiado mal. Me puse muy triste y angustiado porque, obviamente, perdí a una persona muy importante para mí. De todas formas, la relación la quería terminar hace mucho tiempo, pero nunca tuve el coraje para hacerlo. Se lo traté de decir de muchas maneras, diciéndole que no era feliz, pero nunca pude ser lo suficientemente directo".

Martin Ku 1.jpg Martín Ku y Marisol

El sincericidio de Martín Ku tras su separación

La confesión no se quedó allí. Ku reveló que la infidelidad ocurrió hace apenas una semana, un hecho que Marisol descubrió al encontrar mensajes comprometedores en redes sociales. "Básicamente, me encontró mandándome mensajes por redes sociales. Igual eso sigue siendo traicionar a la otra persona. Era calentura", detalló, dejando en claro que, aunque no se concretó físicamente, lo considera una traición.

Durante la conversación en el programa, Martín expresó su arrepentimiento: "Fui una mierda de persona, lo sé. En privado le pedí disculpas, pero ella quiso llevarlo a lo público, así que obviamente le voy a pedir disculpas en público también". Su compañera en el programa, Florencia Cabrera, lo interpeló al respecto, señalando que Marisol, al haber estado junto a él en un proceso tan mediático como Gran Hermano, tenía el derecho de expresar su postura: "No es que ella lo quiso llevar a lo público, vos sos una persona expuesta y ella fue parte de ese proceso y te acompañó. Pasaron un montón de cosas".

Martin Ku 2.jpg Martín Ku

La autocrítica de Martín Ku

Martín intentó defenderse argumentando que, pese a ser una figura pública, hay aspectos de la vida privada que pueden mantenerse en reserva: "Podés ser una persona pública, pero podés guardar tu vida privada. No por eso vas a contar todo lo que pasa en tu vida. Yo no lo hago, me pasan miles de cosas, pero lo que muestro en las redes es solo el 10%".

A lo largo de la entrevista, Martín Ku no dejó de admitir sus errores y mostró una clara autocrítica sobre sus acciones: "Creo que fui una muy mala persona, la traicioné, traicioné su confianza, y me hago cargo de eso. Me toca pagar los platos rotos". Su sinceridad, aunque dolorosa, pareció ser un intento de cerrar este capítulo de manera honesta.