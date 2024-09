El súper chisme que contó Mercedes Ninci sobre Fabiola Yáñez

"A la que más celos le tuvo fue a Viviana Canosa. No sé si hubo una relación o no pero le tenía unos celos tremendos", contó Mercedes en la mesa, confesión que asintió la conductora Mirtha Legrand. En desarrollo con su chisme, Mercedes desarrolló: "En la época de la campaña en 2019 cuando Alberto hace la gira en todo el país, amigos y amigas de Fabiola me dijeron que ella lo entrevistó en varios lugares y se ponía muy nerviosa. Porque Canosa es muy linda y después no le gustaba que le hiciera notas".