El supuesto hijo de Beatriz Salomón lanzó un sorprendente anuncio

La noticia del reclamo de ADN por parte de Guillermo Salomón , quien hasta la semana pasada se lo conocía como el hermano menor de la ex vedette Beatriz Salomón , generó una ola de repercusiones. Sus más allegados ya hablaron y ahora el propio Guillermo fue quien rompió el silencio y habló con el programa Socios del Espectáculo acerca del tema.

Lulian fue la primera que salió a hablar, reveló escandalosos detalles sobre la identidad de Guillermo y aseguró que Beatriz no quería a su hermano por su sexualidad. Guillermo, por su parte, desmintió estas afirmaciones, calificándolas de contradictorias y despectivas.

image.png

"Ella se contradice porque primero dijo que ella me amaba, después en otro dijo que me odiaba. Encima se mete con mi sexualidad, se mete en mi vida privada, con cosas muy íntimas", afirmó Guillermo al respecto.

Las declaraciones del supuesto hijo de Beatriz Salomón

El supuesto hijo de Beatriz Salomón también atendió a Alberto Ferriols, quien lo acusó de no haber estado para la ex vedette. Guillermo Salomón sostuvo: "Qué barbaridad, siempre estuve al lado de Beatriz. Es más ella falleció y yo sostenía su mano".

El menor de los Salomón contó que desde chico dudaba sobre su identidad, pero que sus sospechas aumentaron luego de que varias personas de su entorno cercano le aseguraran que él era hijo de Beatriz.

Embed - GUILLERMO SALOMÓN CONTRA TODOS: aseguró que la justicia le dará respuestas pronto sobre Beatriz

"Me decían ‘che qué diferencia que hace Beatriz con el resto de los hermanos. El trato que tiene con vos no es el de hermanos, es trato de madre e hijo'". Y agregó: "Después salto esto que empezaron a comentarme ‘yo se de muy buena fuente que Beatriz no es tu hermana, es tu madre’.

La notera de Socios del Espectáculo le preguntó sobre los tiempos de la Justicia y para cuando se espera la resolución, a lo que Guillermo respondió contundente: "Es inminente".