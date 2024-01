El terrible encare que sufrió Zaira Nara de la ex esposa de Facundo Pieres: de qué la acusó

Una de las más conocidas y nombradas fue con quien era su mejor amiga y ex pareja hace muchos años del polista, Paula Chaves, con quien aún no recuperaron el vínculo. Pero ahora también se sumó un nuevo capítulo y que tiene que ver con otra mujer y un momento incómodo vivido mientras vacacionaba en Punta del Este.

Pese a que debían ser días a pura playa y noches de baile, los novios tuvieron que hacerle frente a las incomodidades que se le presentaron. La información sobre lo ocurrido la detallaron en el programa de América de Karina Mazzocco, A la Tarde.

"Anoche pasó una situación de un triángulo amoroso entre Zaira, Facundo y la ex esposa de Facundo, con la cual tuvo dos hijos. Hay un momento en Año Nuevo del 2023 donde se encuentran y Agustina (la ex de Pieres) encara a Zaira agriamente", explicó Tartu.

Embed - Arde Punta del Este: Zaira Nara cara a cara con la ex de Facundo Pieres, su actual pareja

Sobre el enfrentamiento de Zaira Nara y la ex de Pieres, Diego Esteves recordó: "Hubo un viaje de Facundo Pieres para encontrarse con Zaira en Miami. En ese tiempo no se sabía bien si él estaba separado. No dijo absolutamente nada, pero el tiempo nos dio la razón".

Para completar con la data, Tartu añadió: "Ella lo encara y le dijo 'no me dan las cuentas, no me dan las fechas'. Las fechas duelen porque evidentemente Agustina no quería separarse de Facundo Pieres, porque obviamente habían formado una familia".