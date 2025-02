El tremendo cambio físico de Camilota luego de su paso por Cuestión de Peso: "40 kilos menos"

Camila “Camilota” Medina, hermana del ex GH Thiago Medina , está contentísima porque su vida cambió para bien durante 2024: fue la participante estrella de Cuestión de Peso, ya lleva 40 kilos bajados y mejoró su calidad de vida. “ Es mi logro, ahora estoy sintiendo el cambio ”, confesaba en anteriores entrevistas la ex Cuestión de Peso.

“Duermo mejor, aprendí a comer. Porque no sabía comer”, explicó Camila Camilota en El Trece tv, “Me siento mejor, me veo más linda. O sea, cuando entré a Cuestión de Peso dije “me amo como soy”. Pero creo que lo decía y no era tan así. Soy segura de mí, pero hoy por hoy que me veo, estoy más flaca, más linda ” agregó la ex participante de Cuestión de Peso.