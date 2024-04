El tremendo cambio de vida de Majo Favarón, la mujer de Aníbal Lotocki mientras él está preso

Según parece, Majo Favarón , su esposa, habría empezado a tomar distancia de él. El abogado Juan Pablo Merlo tuvo algunas reuniones con Lotocki y su mujer y puso en duda la relación. "Siempre digo que cuando uno tiene a un familiar preso, un hijo o un marido, hace lo imposible por sacarlo. Vende lo que sea, acá no sé... noté que están en la misma sintonía pero no sé".

Favarón hoy por hoy llevaría una vida "de persona rica", se habría mudado a una casa muy lujosa pero habría intentado conseguir un abogado por canje. "Lotocki es millonario, es una realidad por eso cuesta creer que no pueda pagar un buen abogado", dijo Lussich.

Matías Vázquez comentó: "Ella vivía cerca del penal para estar comunicado con su marido pero desde hace tres semanas se mudó al country Pilar del Este, en una de las propiedades más caras. Esto marca un cambio en la postura de Majo". Lejos de la austeridad que demostró al principio de todo esto, ahora adopta una posición contraria que hace mucho ruido.

Aníbal Lotocki habló desde la cárcel: "No me siento responsable de la muerte de Silvina Luna"

El doctor Aníbal Lotocki se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza desde octubre del año pasado. Desde ese momento el famoso cirujano se mantuvo en silencio, hasta ahora que, en una entrevista exclusiva con el periodista Matías Vázquez para el programa Socios del Espectáculo, rompió el silencio y habló sobre las acusaciones que recibió.

“No esperaba este presente, no estaba en mis planes. No me parece algo justo hacer una prisión preventiva sin tener ningún tipo de condena. No debería estar acá”, comenzó explicando Lotocki.

En ese sentido, el doctor explicó que la Justicia tomó esa decisión luego de que él se cambiara de domicilio sin aviso previo debido a los escraches que le hacían en su casa: “Dijeron que hay riesgo procesal porque me mudé de casa y determinó esta prisión. Supongo que mi situación se podrá revertir en el transcurso de los próximos meses porque si no voy a tener que esperar el juicio (por la muerte de Cristian Zárate) acá”.

Indignado al respecto, el mediático agregó: “La cuestión es que si soy absuelto, pagué un montón de tiempo de prisión siendo inocente”.

Al ser indagado sobre el fallecimiento de su paciente más famosa, fallecida el 31 de agosto de 2023, a causa de una insuficiencia renal, producto de una mala praxis en una cirugía estética que le realizó Lotocki, el doctor fue tajante: “No me siento responsable de la muerte se Silvina Luna y menos ahora que descubrimos que el producto que utilizamos, que vendía el laboratorio (metacrilato) es un producto que está totalmente alterado, lo cual justifica un montón de cuestiones. El laboratorio dice que el producto no tiene ningún efecto colateral y muchas pacientes dicen tener granulomas, esto explica todo entonces. Está todo en manos de la justicia, veremos qué pasa".