El vergonzoso momento que vivió Momi Giardina en lo de Juana Viale

Momi 1.jpg Momi Giardina fue noticia en el programa de Juan Viale

La conductora, Juana Viale, reservó para el final a Giardina de una manera peculiar. "Voy a hacer pasar a mi última invitada, ¿saben por qué última?", anunció Viale entre risas, señalando a la artista con el dedo. La humorista no dudó en enfrentar la situación con su característico sentido del humor: "Me quedé dormida, ¿cuál es el problema? Vengan de a uno, me los banco", respondió, desatando risas en el set.