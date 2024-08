El video de la pelea de Paula Chaves y Brenda Gandini en una cancha de fútbol

paula brenda 1.jpg El video que reposteó Paula Chaves del encuentro que compartió con Brenda Gandini.

Sin embargo, el actor captó el momento en el que Brenda le hizo un pase a Paula en pleno partido y logró dar a conocer una pérdida de la pelota de la conductora, tras el gesto de Gandini, lo que habría generado cierta tensión en las colegas. Sin embargo, limaron asperezas en el resto del encuentro y se mostraron juntas, al terminar la competencia.

Embed Gonzalo Heredia mostró una nueva faceta de Brenda Gandini y Paula Chaves: "Está pasando" pic.twitter.com/3JyFoez9TK — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) August 11, 2024

“Torneo de fútbol, lo dimos todo”, confirmó Chaves en otra de las imágenes que publicó en historias de Instagram, en la que posó con Brenda y otras de sus amigas. Este encuentro generó una gran sorpresa entre los fanáticos de la actriz y la modelo, ya que descubrieron que ambas practican el deporte en sus ratos libres.

paula brenda 2.jpg Paula Chaves y Brenda Gandini.

Pedro Alfonso defendió a Paula Chaves, su esposa, e incendió a Telefe

Telefe presentó su nueva programación para el segundo semestre, con las novedades que tendrá su pantalla. Luego de dar a conocer los estrenos, se conoció que la señal no convocará a Paula Chaves para conducir Bake Off y Pedro Alfonso se pronunció en contra de la decisión que tomaron, al dejar afuera a su esposa.

Paula era la conductora histórica del ciclo, pero este año, su lugar será tomado por Wanda Nara en la edición celebrity del programa. El canal tomó la determinación de que la empresaria esté al frente del certamen de pastelería, ya que este año no regresará MasterChef, donde brilló en la conducción, y dejó afuera a Paula, sin avisarle de la decisión.

Luego de que la modelo confirmara que no va a llevar adelante el reality, su esposo criticó a Telefe y no tuvo piedad con los encargados de manejar la programación, ya que consideró que se manejaron muy mal con la modelo. Sin filtros, apuntó de lleno contra la señal y aseguró que el tema fue tratado de mala manera.

“Fue una desprolijidad absoluta. A mí lo que me parece es que, laboralmente, no tenés obligación de llamar a nadie y es lógico que uses a una persona que tenés contratada. Ahora, humanamente tenés que pegar un llamado”, reflexionó Pedro Alfonso en el streaming Bondi live, en el pase con Ángel de Brito.