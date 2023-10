Elena Roger habló de sus hijos y contó sus claves como mamá

"La más grande tiene 10 años y me viene a ver cuando puede, le gusta" , respondió Elena ante la requisitoria de la conductora. A continuación, Mariana Fabbiani aprovechó para consultarle lo que significó para ella la maternidad.

ELENA ROGER.mp4 En El Diario de Mariana, Elena Roger contó las claves de su maternidad.

"Ser mamá me cambió muchísimo la vida, me puso en otro lugar a mí y a mis prioridades", empezó diciendo Elena Roger. Con visible entusiasmo, la artista profundizó su respuesta: "Estuvo buenísimo, para mí es súper interesante lo que me pasó y todo el tiempo lo que te van enseñando y cómo criar", dijo.

LA CRIANZA DE SUS HIJOS

Luego, la cantante añadió: "Cuando son bebitos es hermoso por la ternura, pero cuando más grandes son, es hermoso ver cómo son como empiezan a ser personas, empiezan a hablar, tienen propias elecciones y pueden razonar".

Por último, sobre la pequeña Bahía, su hija mayor, dijo: "Mi hija siempre me dice 'Contame cosas, contame cosas' como si quisiera saber todo de mi vida. Son mis mejores fans", cerró Elena Roger sobre su vida familiar.

Respecto a la alimentación de sus hijos, Elena Roger reveló en una reciente entrevista cuáles son los lugares que elige para comer con sus hijos cuando salen. "A veces salimos a comer afuera. Somos de consumir sushi, pero vegetariano, ya que el salmón proviene del criadero. Porque, ¿cuál es para mí también el problema de la alimentación? La industrialización. Hay muchas formas de reaccionar al modo de alimentación que propone el sistema”, enfatizó.

Y después reveló que abandonó el veganismo para privilegiar su maternidad. “Recién leía en un cartel de la calle: “El veganismo no es una dieta, es una postura ética´’. La postura ética está muy bien, podés ir a ese extremo. Yo fui vegana un tiempo, hasta que durante mi embarazo me aconsejaron comer huevos", contó la actriz.