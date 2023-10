Paula Chaves contó cuál es su tip fundamental para la crianza de sus hijos

En el estudio de Urbana Play , Chaves reveló un particualr método que utiliza en el día a día con Olivia, Baltazar y Filipa . Fue cuando Clemente Cancela le preguntó por una definición que ella alguna vez dio sobre la crianza, pero sin demasiadas aclaraciones. "¿Con los hijos no hay que hacer contacto visual?" , quiso saber Cancela.

"Cuando están jugando" , respondió muy segura la modelo. Los periodistas le aclararon que no entendían la premisa. Y Matías Martin le consultó si eso lo hacía "¿porque si te ven están más atentos a vos que al juego?".

PAULA CHAVES.mp4 Paula Chaves reveló el método que utiliza en la crianza de sus hijos con Pedro Alfonso.

"No", fue la categórica respuesta de la mujer de Pedro Alfonso. "Una vez que conectan, ya está. ¡Ni los mires! No hay que hacer contacto visual ahí en ese momento", explicó, dejando en claro que sí hace contacto visual con sus hijos en el resto de las situaciones cotidianas.

LA RELACIÓN DE PAULA CHAVES CON EL JUEGO DE SUS HIJOS

"Estás tomando mate, tranquila, en la mesa.... Y se pusieron a jugar. No los mires, Porque donde hacés así -dijo, mirando para el costado- es tipo 'mamá mirá'. Si están embalados jugando, no se mira", sentenció la modelo. "Me gusta, consejo de maternidad con Paula Chaves", cerró Matías Martin.

Mientras pasaban una vacaciones en familia, en Punta del Este, la conductora también se refirió al juego de sus hijos a través de Instagram. Allí compartió un video de los tres niños corriendo en el vestíbulo del hotel, donde se los puede ver jugando en el piso, gritando y peleando cerca de zona de las puertas.

Mientras esto sucedía, Paula Chaves se encontraba alejada de la situación, sin intervenir y filmando a sus hijos. “De chica nunca entendía a esas madres que dejaban a sus hijxs así”, escribió la actriz en el video que compartió, dejando ver que antes de ser madre esa forma de juego no le había parecido correcta pero ahora que tiene tres hijos dejó de lado esos prejuicios, deja a sus hijos en jugar en libertad y disfruta del tiempo de relax que es ese rato le brinda.