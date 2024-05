Emanuel Ortega contó los secretos de su romance con Julieta Prandi

View this post on Instagram

Como siempre, Dente muy metido y con mucha información sobre la vida de sus entrevistados, recibió una confesión de pare del músico: “Tenés una productora que hace muy bien su trabajo. Muy insistente”.

En ese marco, el conductor del show lanzó una pregunta sobre su vínculo con su pareja: “Julieta me dijo que cuando se conocieron estuvieron cinco horas hablando por teléfono. ¿Puede ser?”.

image.png Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Inmediatamente Emanuel le confesó que sí: “Bueno, eso fue una vez. Fue la única vez, el récord. Fue todo por teléfono tradicional, old school”. Luego, el cantante contó que se acercó por primera vez a la modelo durante la pandemia, por Instagram, y durante ese tiempo comenzaron a hablar y así nació el romance.

Emanuel Ortega sobre su carrera musical

Siguiendo esa línea, hablando de la pandemia, donde arrancó su relación, también reveló que le sirvió para volver a meterse en la música: “Este último tiempo para mí, en general, fue muy movido, muy movilizante, la pandemia tal vez agravó un poco todo, mejor dicho, lo intensificó, pero para mí este último tiempo fue movilizante, fue arduo, fue intenso en más de un aspecto”.

“Y por suerte la música no fue la excepción, solo que en ese caso fue todo para bien, todo lo que me pasó y todo lo movilizante que fue este último, esta última etapa de mi vida, este trasladado a la música, se convirtió en algo muy positivo y en un momento que yo estaba esperando que sucediera, que no me pasaba hacía mucho”, agregó después.

“Tenía ganas de volver a sentir ganas de hacer música, y que la escuchen otros, y que no quede en ese pequeño estudio que monté en mi casa en un cuarto. Y todo eso derivó en esto que que hoy es Bálsamo, que es un es un proyecto nuevo, y ahí está puesto todo mi amor. Toda mi voluntad, todas mis inquietudes hoy están depositadas ahí que es este puñado nuevo de canciones”, sumó.