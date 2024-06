Emma y su marido sacaron los trapitos al sol por las infidelidades en Gran Hermano

“Depende mucho lo que diga el chat”, arrancó diciendo Emma Paysse, la prima uruguaya de Bautista. “¿Te tengo que defender?”, preguntó Furia. “Cada uno se defiende solo”, bromeó Nico, el marido de Emma antes de agregar: “Eso depende de cada uno, quizás si yo leo un chat de mi pareja hoy no me molestaría tanto”.

Embed

El ida y vuelta entre Emma y su marido sobre la infidelidad

“Ojo con lo que decis porque le abrís una brecha gigante”, bromeó Bautista sobre los dichos de Nico y como estos podrían afectar el accionar de Emma una vez fuera de la casa. “Perdón, pero Nicolás no sabe la historia de estos dos y la verdad que él ya comió bastante”, agregó Furia. “A mi pareja si le molestaría, así que tenés que buscar no hacerlo”, agregó Nico.

“Yo ya he leído bastante mensajes, así que bueno no voy a amplificar el tema”, respondió Emma. “Porque preferís a escondidas entonces”, retrucó su marido. “Yo creo que como que es una cagada porque bueno la intención estuvo”, sumó Emma. “Son micro infidelidades”, opinó Nico.

“Depende el contexto si estás planificando un encuentro y lo agarraste o bueno hay algo ambiguo que en realidad se puede interpretar otra cosa”, opinó la uruguaya. “O sea, que agarraste el chat y descubrir que ya estuvo”, agregó Emma. “No, eso ya es infidelidad”, retrucó ella.

Emma 1.jpg Emma Vich es uno de los participantes que más lejos llegó en Gran Hermano

En Gran Hermano debatieron sobre la infidelidad

“Psicóloga, ¿aceptar una infidelidad habla mal de uno mismo?”, le preguntó Furia a la uruguaya. “No me parece que no, ,, obviamente hay muchos muchos tipos de infidelidad, esta ,la persona que ha estado capaz que ,diez años y estuvo con la persona miles de veces y otra cosa es que atravesaste algo duro se separaron mucho tiempo y bueno la realidad es que no encontraron las palabras no lo pudieron hablar y pasó eso, se enteró el otro, y bueno y también a veces realmente fue un error de los dos, o un problema de comunicación, podemos atravesar mejor esa relación no me parece que sea algo malo. Claramente cada pareja es un mundo y cada infidelidad también”, agregó ella.