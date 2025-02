Emocionante: el video de Alejandra Maglietti contando su embarazo en TV

“Hay embarazos y embarazos”, dijo Beto Casella . “Este es especial, por supuesto que, porque es como de todo el programa, pero por la búsqueda; por lo que lo deseó, porque por esas cosas a veces te entra la duda de ‘por ahí no me va a tocar nunca a mí; por las dudas voy preparándome’”, continuó el conductor. Ante este relato de Beto Casella, Maglietti explicó que hace unos años decidió congelar óvulos: “ La verdad que después la vida va pasando. Se dio de manera natural y me tomó totalmente por sorpresa. Fue todo muy de golpe, muy rápido ”.

maglietti embarazo.png Alejandra Maglietti, embarazada de 13 semanas. Así lo confirmó en su programa de TV.

Tras revelar que se convertirá en mamá, la panelista dijo en el programa que fue “muy rara” la manera en la que se enteró. “Compré como un test de esos muy sofisticados y cuando salió pensé que era negativo. Me sentía un poco rara y fui a la médica y le dije que me dio negativo”, relató. La especialista la mandó primero a hacerse un análisis de sangre. Tras el estudio, Alejandra “se olvidó”, dado que pensó que se trataba de un “momento hormonal”.

“Estaba acá en el programa, casi en el último antes de fin de año y me cae el mail. Lo miro y no entendía, porque no entiendo los resultados. Averigüé, se lo mandé a la médica y me manda en el medio del vivo ‘estás embarazada’”, reveló Alejandra Maglietti. En este sentido, reveló que, como estaban en medio de un informe, trató de disimular y “seguir adelante”.

Video: el emocionante momento donde Alejandra Maglietti anuncia su embarazo

alejandra maglietti Bendita TV.mp4 Alejandra Maglietti anunció su embarazo en Bendita TV (Canal 9)

Beto Casella relató como vive todo el equipo el presente de Alejandra Maglietti

Beto Casella tomó la palabra nuevamente y comentó: “Hace mucho tiempo que todos veníamos palpitando con Ale porque era el deseo central de su vida llegar a esto. Ahora Dios quiera que avance bien, que va a avanzar bien, está bien cuidada”. La modelo detalló que atraviesa la semana trece de embarazo y reveló el género de su futuro bebé: será un varón. Sin embargo, decidió guardarse el nombre. “Uno de mis sueños era formar una familia ”, cerró feliz y conmovida por su flamante maternidad.

Sumado a ello y con la emoción a flor de piel, Alejandra Maglietti explicó que todo fue de manera sorpresiva y se tomó unos momentos para hablar de su pareja, Juan Manuel, también abogado con quien iniciaron una relación hace dos años y comparten este feliz momento. “Para él también es todo nuevo”, comentó y aseguró que las familias de ambos están muy felices.