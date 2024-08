Alejandra Maglietti tiene nuevo novio: por qué no lo quiere mostrar

La modelo y panelista blanqueó su nueva relación pero dejó bien en claro que no lo va a presentar en sociedad.

Alejandra Maglietti tiene nuevo novio pero la identidad de su pareja es una incógnita para todos ya que la panelista de Bendita decidió mantenerlo en el anonimato. Tiempo atrás, la modelo explicó que ya había tenido una relación mediática con el ex futbolista Jonás Gutiérrez y que no quería otra.

Consultada por esta particular decisión, Maglietti se confesó durante una conversación con Carmen Barbieri en Mañanísima. "Antes de hablar de escándalos, te quería preguntar: ¿estás de novia?", le dijo la conductora.

"Estoy de novia, sí", no dudó en blanquear la panelista. Luego de esto, los integrantes del programa le preguntaron por qué había decidido no presentar a su novio en las redes sociales.

"Al novio no se lo muestra. Yo tengo una teoría y quiero que Carmen me la confirme. Y es que, una vez que lo mostraste a tu novio en las redes, automáticamente empiezan a seguirlo un montón de chicas. No sólo eso, le empiezan a hablar", explicó indignada Maglietti.

Alejandra Maglietti reveló qué es lo que come cada mañana y sorprendió

En Bendita en El Nueve, el doctor José Luis Franganillo, apodado "el Nutriloco" por el equipo de Beto Casella, generó un debate sobre las elecciones de desayuno al sugerir una opción poco convencional: una pata de pollo como colación de media mañana o media tarde. Fue ahí que Alejandra Maglietti reveló cómo es su particular desayuno.

El médico nutricionista argumentó que culturalmente estamos acostumbrados a consumir harinas y azúcares perjudiciales en estas horas del día y que la proteína que proporciona el pollo es una alternativa más saludable.

"Comete una pata de pollo, tenela lista en la heladera, cocida y fría, clavate una pata de pollo y dejá las otras estupideces de lado", aconsejó Franganillo, lo que generó asombro en el panel y los espectadores.

“Muy lindo el pollo, pero la verdad es que a las 7.30 de la mañana quiero una tostada con queso”, reveló Beto Casella, negando el consejo que dio el Médico especialista en nutrición, luego, más conciliador agregó: “Puede ser que estemos chipeados culturalmente para a determinada hora comer tal cosa, pero yo una pata de pollo…”.

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando Alejandra Maglietti, panelista del programa, compartió su elección de desayuno poco convencional. "Voy a la radio con un tupper con huevo duro y me como los huevos duros", reveló Alejandra Maglietti. Esta revelación desató una conversación sobre las preferencias de desayuno entre los presentes.

Romi Scalora, otra integrante del panel, también compartió su experiencia matutina poco común. "Hoy a la mañana, en la radio, desayunamos salame campero y ahora tengo un gran día. Estoy muy arriba. Encima era picado grueso, lindo", comentó Scalora. “Todo suma, todo suma”, agregó divertida Any Ventura.