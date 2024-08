Luis Ventura contó qué fue lo peor que le hizo Jorge Rial cuando eran amigos

Hoy en día cada uno sigue con su carrera en los medios de comunicación, pero ya alejados en su relación de amistad y también profesional. En este nuevo episodio, el presidente de APTRA opinó sobre el escándalo del ex presidente Alberto Fernández y Tamara Pettinato, y en ese contexto comparó la situación con la que le tocó vivir a él en Intrusos con su ex compañero.

El relato de Luis arrancó empatizando con la hija de Roberto Pettinato: “En algún momento estuve en los zapatos de Tamara. Me dejaron afuera también. Me dijeron que era para cuidarme y me rompieron el or… Al otro día me enteré que el conductor me había despedido”.

“El canal me abrigó, me cobijó y me acompañó en estos casi 25 años que llevo en América. Fue el conductor, no el canal”, se le escuchó decir en LAM, remarcando que Jorge no quería darle una licencia como explicó en aquel entonces al aire.

Recordemos que el quiebre se dio porque Rial no pudo soportar que su compañero le pidiera a Fabiana Liuzzi que abortara a la criatura. Sin dudarlo, lo apartó del exitoso ciclo de espectáculos y desde entonces la amistad se rompió para siempre.

Sin embargo, poco después le propuso criar y darle el apellido a Antonito, pero Luis se negó rotundamente: “Yo llegué al canal ese día y ya me habían anticipado que él quería que me echaran”, destacó el año pasado en una de las emisiones de A la tarde (América).

La pelea de Luis Ventura y su hijo Facundo

Facundo Ventura, panelista del programa "Empezar el Día" conducido por Yuyito González, hizo una fuerte confesión sobre su padre, el conocido periodista Luis Ventura, durante una reciente emisión del programa.

"Con mi papá tuve varias agarradas porque a veces contaba cosas que yo no quería que cuente. Hay algo que no lo puedo contar, que lo dijo en una entrevista con Victoria Vanucci. Yo, en ese momento, estaba jugando en primera división ¡Y me comí una verdugueada en el vestuario! Un barbaridad… me da hasta cosa repetirlo", relató Facundo.