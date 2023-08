Emocionante video: qué hizo Rodrigo al quedar afuera de la final de Masterchef

“Desde aquel primer día que te vimos dije ‘este pibe tiene algo particular’. Tenés un trabajo maravilloso y creo que esta experiencia no te la vas a olvidar. No te vamos a olvidar y estaremos acá para vos cada vez que lo necesites”, aseguró.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí y Wanda Nara se sumó a la despedida de Rodrigo de Masterchef. “Creo que lo que más te caracteriza y quiero destacar de vos es que el mundo pasó por una pandemia y pudimos salir adelante por gente como vos. Acá generaste algo muy lindo, sos auténtico y te quiero dar un abrazo”, aseguró.

Masterchef 2.jpg

Emocionado, el participante no pudo evitar llorar mientras se despedía: “Antes de MasterChef me tocó vivir el momento más triste de mi vida. Transité a la vez ese camino tan triste con este tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto no sé qué hubiese hecho”. “Me hicieron muy bien todos ustedes", cerró.

Este domingo Telefe emitirá la gran final entre Rodolfo Vera Calderón y Estefanía Herlein. Según se supo, desde el canal grabaron los dos posibles finales para evitar que se filtre con anticipación quién será el ganador de esta edición del reality.