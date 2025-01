En medio de la polémica con la China Suárez, Nicolás Cabré habló como nunca de Rufina

image.png

"Ella tiene muchas inquietudes y siempre la vamos a acompañar decida lo que decida. Nosotros estamos ahí. Si ella quiere ser cantante será eso. Si se vuelca y quiere ser veterinaria, yo voy a estar ahí. Nunca voy a tirar para ningún lado. Estoy ahí para acompañar y darle alas", respondió al ser consultado acerca de los gustos de Rufina y si ya sabe que carrera le gustaría seguir el día de mañana.

Por último, habló acerca de las enseñanzas que le brindó su hija: "Todo... No sólo Rufi, los niños vienen con otra cabeza y te acomodan en dos segundos todos los días. Te enseñan... Me guardo para mí esas enseñanzas, pero los niños tienen un una manera diferente. A medida que uno va creciendo y te vas quedando atrás. Ellos te enseñan cómo es todo desde las redes o desde lo que uno puede hacer. La mirada de ella para mí es muy importante. Cuando hacemos obras de teatro yo la estoy relojeando. Cuando me tocó dirigir la tenía al lado".

Nicolás Cabré y cómo cambió su relación con la prensa

En medio de la nota con la Revista Gente, Nicolás Cabré recordó cómo era su conflictiva relación con la prensa en el pasado. "Así como muchas veces salían y decían que yo era sucio o lo que sea, era mentira. Así también con los que decían que era lindo y todo eso. Siempre tuve claro eso", empezó diciendo.

"Nunca me preocupó. No me conocen. Yo tenía la tranquilidad de saber que esas personas que hablaban no me conocían. Sí me preocupa que la gente que conozco sepa quién soy. Los demás pueden decir lo que quieran. Es más, me da orgullo que no tuvieran idea de quién era. No soy ni un diablo ni Jesús", agregó el actor con respecto a aquellas polémicas que protagonizó en el pasado.

"Creo que cambié. El otro día me vinieron a buscar a la puerta del teatro y esos arrebatos me descolocaron. Pensé que habíamos cambiado todos y se ve que no", cerró.