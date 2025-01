Nicolás Cabré se cansó de la China Suárez por la exposición de su hija: "Llegó al límite"

El escándalo entre la China Suárez y Wanda Nara no da tregua, y esta vez Nicolás Cabré, ex pareja de la actriz y padre de Rufina, su hija mayor, decidió intervenir para proteger a la menor del torbellino mediático. Las tensiones entre ambas figuras públicas, exacerbadas tras un incidente durante el cumpleaños de Francesca Icardi, no solo han alimentado titulares sino que también han dejado a los hijos de los involucrados en el centro de la polémica.