En medio de las denuncias por abuso sexual, Susana Giménez defendió a Julio Iglesias

Luego de que el cantante fuera denunciado por exempleadas y se viralizara un video con la diva, la conductora salió a bancarlo.

En medio del escándalo que rodea al cantante Julio Iglesias tras las denuncias por abuso sexual realizadas por dos exempleadas , se viralizó un antiguo y polémico video del artista español junto a Susana Giménez . Se trata de un fragmento del programa de la diva donde se ve a Julio besándola en reiteradas oportunidades, pese a que ella manifestaba su incomodidad al aire.

La repercusión del material fue inmediata en redes sociales y reavivó el debate sobre los límites en la televisión de otras épocas. Frente a esto, Susana decidió hablar y aclarar la situación en una entrevista que brindó en Intrusos. Consultada por el tema, la conductora fue tajante al referirse a su vínculo con el cantante: “Siempre me besó porque somos amigos desde 50 años. Jamás hablaré mal de Julio, es mi amigo, lo amo, lo admiro. Es un caballero”.

Ante la pregunta sobre las denuncias que hoy pesan sobre Iglesias, Susana evitó tomar partido. “No, no tengo idea, no me meto, pero Julio es un señor. Además lo adoro y lo admiro”, insistió, y remarcó que ese tipo de actitudes formaban parte del juego que el artista tenía con ella. En ese sentido, la diva sumó un dato desconocido hasta ahora. “Yo conocí a la mujer y le dije, ‘Miranda, este me da besos todo el tiempo, vos sabés’. Y ella me dijo: ‘Ya sabés cómo es Julio’”, relató, en referencia a Miranda Rijnsburger.

Embed - Susana recibe a Julio Iglesias y se lleva una gran sorpresa - Susana Gimenez 2005

El video que circula en X muestra el momento en el que Julio Iglesias besa a Susana en la boca sin su consentimiento, mientras ella le pide que no lo haga. Incluso, ya sentados en el living del programa, el artista vuelve a tomarla de la cara para darle otro beso, pese a los reiterados pedidos de la conductora: “No, Julio, te lo pido. Sos un hombre casado. No, Julio, no”.

Aunque el contexto actual resignificó esas imágenes, Susana Giménez optó por despegarse de la polémica y dejó en claro que no piensa cuestionar públicamente a quien considera un amigo de toda la vida.

Exempleadas de Julio Iglesias lo denunciaron por abuso sexual, agresiones y maltrato

El popular cantante español Julio Iglesias enfrenta graves denuncias por parte de sus exempleadas, quienes lo acusan de agresiones sexuales, maltrato y agresiones.

image

Las denunciantes relatan en una investigación de eldiario.es un entorno de control, humillaciones y abuso de poder durante su etapa laboral con el cantante en el Caribe.

Dos exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias lo acusaron agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones. Se trata de una mujer que trabajaba en el hogar del cantante y una fisioterapeuta. Ambas aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Según se detalla, las mujeres denunciaron al cantante por haberlas agredido sexualmente mientras trabajaban para él en 2021. Los testimonios detallan que desempeñaron su labor en régimen interno en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas. La más joven tenía entonces 22 años.