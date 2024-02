¿Enamorada? El video viral de Furia con Licha de Gran Hermano

Furia 1.jpg Furia y Lisandro protagonizan el ship de Gran Hermano

Sin embargo, en una escena reciente, al ver a Navarro tomar sol, no pudo contener su emoción y exclamó: "¡Bombonazo! No lo puedo creer...". Una reacción que no pasó desapercibida para los demás participantes, como Bauti, quien observó la escena y se rió ante la situación.