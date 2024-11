¿Enojado? Qué hizo Lauty Gram al ver las fotos de la China Suárez y Franco Colapinto

Luego de las fotos filtradas de la actriz y el piloto juntos en España, lanzó un particular posteo en sus redes sociales.

Si bien desde hace varias semanas hay rumores sobre el romance de la China Suárez y Franco Colapinto , recién en la noche del sábado se filtraron las primeras fotos de ellos juntos. Ante esto, Lauty Gram , quien fue vinculado varias veces con la actriz, no dudó en reaccionar.

Sucede que el cantante expuso en varias oportunidades que estaba teniendo un vínculo amoroso con la actriz, aunque aún no le habían puesto título. Sin embargo, ella siempre negó esta posibilidad en cada nota que le consultaban al respecto. Ahora, con estas fotos junto al corredor de Fórmula 1, parecieran estar cada vez más alejados.

Es que, sin lugar a dudas, Lauty Gram terminó ofendiéndose por las fotos de la China Suárez y Franco Colapinto. Tanto es así, que apenas comenzaron a viralizarse éstas, lanzó un posteo en sus redes sociales en el cual declaró cuál es su estado sentimental actualmente: “Soltero sin apuro”.

Qué había dicho Lauty Gram sobre su relación con la China Suárez

Si bien la China Suárez desmintió siempre su relación con Lauty Gram, lo cierto es que él habló sobre el vínculo pero con la falta de la oficialización. Es por eso que incluso reveló la razón por la que no terminaban de sellar el romance.

"Yo nunca fui una persona a la que le guste figurar o salir en todos lados. No tengo la necesidad de subir fotos o videos con ella y si no blanqueamos, es porque no se puede blanquear aún", lanzó sin desmentir que se encontraban en algo

“No es el momento quizás. Cuando tenga la oportunidad de hacerlo, lo haré. Ya se dará, ojalá que sea pronto”, lanzó dejando en claro que había amor entre ellos, aunque sin título. Ahora, con la foto de ella y Franco Colapinto pareciera que todo se derrumbó.