Es mi sueño: Tiene 11 años y ganó 100 millones de pesos en la final

La niña fue elegida por el público como la mejor voz del reality que condujo Guido Kaczka. Este miércoles 19 arranca la segunda temporada.

Es mi sueño , el programa que conduce Guido Kaczka , llegó a su fin este martes 18 de agosto con la coronación de Margarita Ponce , una niña de 11 años como la campeona de la primera edición.

La menor interpretó La Arenosa de Mercedes Sosa y cautivó al público que la eligió como la mejor de los ocho finalistas en una noche cargada de emoción. La salteña se alzó con el premio mayor de 100.000.000 de pesos.

La final tuvo lugar en el Teatro Ópera con una sala llena y en vivo. A diferencia de lo que sucede habitualmente en el programa, el jurado no tuvo injerencia en la decisión: la definición quedó completamente en manos de la audiencia, que pudo votar de manera gratuita y positiva por su favorito. De esta manera, Ponce obtuvo el 32,09% de los votos del público.

Sin poder contener la emoción, la campeona comenzó a saltar y a gritar de felicidad, mientras esperaba a que sus familiares llegaran al escenario para festejar con ella.

Los jueces solo eligieron a tres participantes para cantar en la siguiente temporada junto a los famosos, que fueron Ailén Peralta, Diego Detona y Tomás Cochello.

La final del programa fue lo más visto del prime time de la televisión y superó la gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). El reality de Kaczka promedió 10,9 puntos de rating mientras que Santiago del Moro llegó a tan solo 10,1 puntos perdiendo este mano a mano.

Es mi sueño, segunda temporada: qué famosos acompañarán a Guido Kackza

Después del buen recibimiento que tuvo en su primera temporada, Es Mi Sueño prepara su regreso a la pantalla de El Trece con una nueva edición cargada de música, emoción y relatos personales. El ciclo volverá a tener a Guido Kaczka como conductor y reunirá a numerosas figuras reconocidas de distintos ámbitos.

La segunda temporada de Es Mi Sueño comenzará el miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas por eltrece, con una propuesta que volverá a poner en el centro a personas comunes que buscan concretar un anhelo especial. Para alcanzar ese objetivo, los participantes compartirán escenario y canciones con famosos que se sumarán al desafío.

El programa combina entretenimiento con historias de vida y propone que cada concursante pueda acercarse a su sueño a través de una experiencia musical. En esta nueva temporada, distintas personalidades del espectáculo, el deporte, el periodismo y el humor serán parte de cada emisión.

La nueva edición contará con una extensa lista de figuras que asumirán el desafío de cantar junto a los participantes. Entre los nombres confirmados aparecen Guillermo Andino, Nati Pastorutti, Miguel Ángel Rodríguez, Leticia Brédice, Maju Lozano y Emilia Attias.

También serán parte de esta temporada Viviana Saccone, Bambino Pons, Yayo, Barbie Simons, Martín Souto, Iván Ramírez, Dante Ortega y Lío Ferro. La nómina se completa con Michelle Masson, Pipino Cuevas, Lizard, Gastón Angrisani, Jonás Gutiérrez, Antonio Occhiato y Anaís Castro, quienes tendrán un rol central dentro de las distintas historias que presentará el ciclo.