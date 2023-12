Para arrancar, la empresaria señaló: "La situación es muy delicada, no creo que el día que se despide a un periodista deba salir a contar todo. No corresponde, pero sí claramente mi intimación a Julio Saguier influyó y al diario también le influyó".

Luego, Esmeralda Mitre aseguró que la demanda millonaria que le hizo Marcelo Tinelli a Jonatan Viale y LN+ por acusarlo de "corrupto" tuvo peso para no renovarle el contrato al periodista: "Se armó mucho revuelo y bueno, se tomó esta decisión. Lo que sí creo es que el diario debe disculparse también con Marcelo. Eso es lo ético. Las acusaciones del periodista fueron muy graves y creo que fue injusto. Es algo inaceptable".

La noticia del despido de Jonatan Viale

tinelli viale

Jorge Rial dio la noticia al aire de Argenzuela (Radio 10) y detalló: "No le renovaron el contrato a Jonatan Viale en LN+. Está confirmado. Fuentes importantes me dicen: 'Se le terminó el contrato y el directorio tomó la resolución de no renovárselo'. Cuando pregunto por qué, me dicen: 'Porque no lo querían más'".

"Él tenía problemas, roces con Eduardo Feinmann, hubo época donde no había pase entre ellos y se chicaneaban", planteó Jorge Rial. A su vez, aseguró que Jonatan Viale había dado el portazo a mitad de año en LN+ para pasar a TN, pero desde dicha señal no le abrieron las puertas y debió regresar a donde estaba.

A su vez, cabe recordar que Jonatan Viale está en medio de un escándalo por la demanda millonaria que le inició Marcelo Tinelli por acusarlo de "corrupto" al aire de LN+.