Escándalo con las hermanas Calabró: a quién culpó la mamá

“Con Marina no hay tanta relación porque no nos vemos tanto”, afirmó Coca Calabró, señalando la brecha física que existe entre ellas, aunque luego aclaró: “Porque vive más lejos, pero nos llevamos bien, gracias a Dios”. Coca, al hablar sobre la situación, intentó suavizar la polémica generada en el programa PH Podemos Hablar, aunque dejó claro que para ella, "Iliana es única e irrepetible".

El deseo de Coca Calabró sobre la relación de sus hijas

Coca, en un intento de mitigar cualquier conflicto, expresó de manera equitativa: “Yo no me puedo quejar de ninguna de las dos”. Añadió: “Deseo que estén juntas bien, pero no se llevan mal. Marina está con sus asuntos, Iliana con los suyos. Gracias a Dios a mí me quieren las dos”.

Calabró 2.jpg

La esperanza de reunir a las dos hijas alrededor de la mesa durante las fiestas de fin de año fue manifestada por Doña Coca: “Que se unan mis dos hijas y que quieran a su mamá”. Las palabras de la matriarca reflejan una sincera esperanza de reconciliación en la familia Calabró, a pesar de las complejidades que parecen afectar su relación.