Escándalo mundial con Marty Supreme, la película del momento que es furor en cines

La película Marty Supreme generó un impacto masivo en la taquilla de los Estados Unidos y varios países del mundo en el comienzo del año. Protagonizada por Timothée Chalamet , la cinta narra la vida del legendario jugador de tenis de mesa Marty Reisman. Sin embargo, el éxito comercial convive con una profunda indignación por parte de los descendientes del deportista.

La familia Reisman denunció públicamente que la producción de Josh Safdie nunca los consultó durante el rodaje . Roger Reisman, nieto del campeón, calificó como una experiencia surrealista ver la vida de su abuelo distorsionada. Según sus declaraciones, el filme omite los hechos reales para favorecer una narrativa ficticia y escandalosa.

“Ver a mi querido abuelo retratado de esa manera ha sido nada menos que surrealista” , afirmó el pariente del atleta al medio Daily Mail. El joven aseguró que su madre Debbie y su hermano Josh tampoco recibieron acreditación ni compensación económica alguna. La familia sostiene que el proyecto se benefició de la fama del deportista sin respetar su verdadero legado humano.

Uno de los puntos de mayor conflicto es la representación de supuestas relaciones extramatrimoniales del protagonista. Debbie, la única hija de Marty, desmintió tajantemente que su padre hubiera tenido vínculos con estrellas de cine. “Mi padre no era así. Me hacía sentir especial cuando era niña. Quiero que la gente lo sepa”, expresó con dolor.

La película muestra a Reisman involucrado en actos ilícitos y comportamientos que la familia define como criminales. Para sus nietos, el guion transformó la figura de un hombre brillante y ambicioso en un delincuente de poca monta. “Lo retrataron como un criminal de poca monta”, coincidieron los herederos al analizar las escenas más polémicas.

La indignación por la polémica escena de la paleta

Una secuencia específica en la que el protagonista es azotado con una paleta generó un rechazo visceral en la familia. A su vez, consideran que esa escena es humillante y desesperada, algo que contradice totalmente los valores que la leyenda defendía. “Se habría sentido mortificado si estuviera vivo. Si él estuviera aquí, no lo habría permitido”, señaló su nieto Josh.

La familia afirma que el largometraje, por otra parte, utilizó anécdotas exclusivas de la autobiografía de Marty, titulada The Money Player. Historias como la del rival judío y la miel, contenidas en el libro de 1974, aparecen en pantalla sin permiso. Roger resaltó que estas vivencias eran personales y solo fueron compartidas por su abuelo a través de su obra escrita.