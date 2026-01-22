Quién es el más nominado para los premios Oscar 2026 y qué pasó con Belén, el filme argentino
Los premios de la Academia de Hollywood se celebran el 15 de marzo.
Este jueves se conocieron los nominados a los Premios Oscar en su edición 98°. La presentación estuvo a cargo de lo actores Danielle Brooks y Lewis Pullman quien serán los encargados de anunciar las películas, directores, intérpretes y equipos técnicos que buscarán la estatuilla dorada.
La ceremonia de premiación será el 15 de marzo en el Teatro Dolby. Como novedad se destaca que habrá una entrega por primera vez de un galardón a Mejor Casting.
Belén, un largometraje basado en hechos reales ocurridos en Tucumán, no fue nominado a los premios en la categoría “Mejor Película Internacional”. El filme dirigido por Dolores Fonzi y protagonizada por Camila Pláate, sigue el caso verídico de una joven que en 2014 fue acusada de homicidio agravado por el vínculo porque sufrió un aborto espontáneo en un hospital.
También quedaron fuera de la categoría: Sonido de caída (Alemania), Confinada en casa (India), El pastel del presidente (Irak), Kokuho (Japón), Todo lo que queda de ti (Jordania), Palestina 36 (Palestina), Sin otra opción (Corea del Sur), Turno de tarde (Suiza) y Chica Zurda (Taiwán).
Las 24 categorías de nominaciones a los Premios Oscar 2026
- Mejor Película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
- Mejor Director
Chloé Zhao, por Hamnet
Josh Safdie, por Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
Joachim Treier, por Sentimental Value
Ryan Coogler, por Sinners
- Mejor Actriz principal
Jesse Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renata Reinsve, Valor sentimental
Emma Stone, Bugonia
- Mejor Actor principal
Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
Michael B. Jordan, por Sinners
Wagner Moura, por The Secret Agent
Ethan Hawke, por Blue Moon
- Mejor Actriz de reparto
Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Amy Madigan, por La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku, por Sinners
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value
Elle Fanning, por Sentimental Value
- Mejor Actor de reparto
Stellan Skarsgård por Sentimental Value
Jacob Elordi por Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Benicio Del Toro por Una batalla tras otra
Sean Penn por Una batalla tras otra
- Mejor Casting
Hamnet
Marty Supreme
The Secret Agent
Una batalla tras otra
Sinners
- Mejor Película Internacional
The Secret Agent (Brasil)
Fue solo un accidente (Francia)
Sentimental Value (Noruega)
Sirat (España)
The Voice of Hind Rajab (Túnez)
- Mejor Película de Animación
Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Zootopia 2
Little Amélie or the Character of Rain
- Mejor Documental
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
- Mejor Montaje
F1
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
- Mejor Fotografía
Frankenstein
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Sueños de trenes
- Mejor Guion adaptado
Hamnet
Una batalla tras otra
Train Dreams
Bugonia
Frankenstein
- Mejor Guion original
Sinners
Marty Supreme
Sentimental Value
Blue Moon
Fue solo un accidente
- Mejor Sonido
F1
Frankenstein
Sinners
Sirat
Una batalla tras otra
- Mejor Banda Sonora
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sinners
- Mejor Canción Original
“Golden”, en KPop Demon Hunters, de EJAE y Mark Sonnenblick
“Sweet Dreams of Joy”, en Viva Verdi!, de Nicholas Pike
“I Lied to You”, en Sinners, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson
“Dear Me”, en Diane Warren: Relentless, de Diane Warren
“Train Dreams”, en Train Dreams, de Nick Cave y Bryce Dessner
- Mejor Diseño de Producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Sinners
- Mejor Diseño de Vestuario
Avatar: Fuego y cenizas
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
- Mejor Maquillaje y Peluquería
Frankenstein
The Smashing Machine
Sinners
Kokuho
The Ugly Stepsister
- Mejores Efectos Visuales
Avatar: Fuego y cenizas
F1
Jurassic World: Renace
The Lost Bus
Pecadores
- Mejor Corto Ficción
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
The Singers
Jane Austen’s Period Drama
Two People Exchanging Saliva
- Mejor Corto de Animación
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
- Mejor Corto Documental
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Te puede interesar...
Leé más
Wanda Nara fulminó a la China Suárez tras el posteo de Mauro Icardi
Fernando Carrillo amenazó a Catherine Fulop con publicar videos suyos
Julio Iglesias expone chats con sus exempleadas y enfrenta a la Justicia de España
-
TAGS
- Premios Oscar
- Hollywood
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario