Qué película rompió el récord y superó el éxito de Titanic en los premios Oscars

La próxima entrega de los premios Oscars tendrá un récord. Una de las películas que compite en las principales categorías se alzó con 16 nominaciones superando las 14 obtenidas por Titanic, La La Land y All About Eve.

Se trata de Sinners , un filme de terror fantástico que fue un éxito de taquilla en 2025 y es la gran candidata de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Entre las categorías más importantes se encuentra: mejor película, mejor director y mejor guion original.

Protagonizada por Michael B. Jordan , que interpreta a dos hermanos gemelos y bajo la dirección de Ryan Coogler , el filme mezcla el terror fantástico con el musical.

La trama es la de dos hermanos gemelos, de la comunidad afroamericana, que vuelven al pueblo en el que nacieron, dentro del gran estado de Mississippi en la década del 30.

Cansados de trabajar como mercenarios de la mafia, deciden comprar un galón para transformarlo en un lugar de esparcimiento para la comunidad, explotada por los terratenientes del lugar.

El mal que les espera a todos será imposible de frenar y tendrán que hacer frente a los secretos del pasado.

¿Será la gran ganadora de la noche? Habrá que esperar hasta el 15 de marzo para saber si logra obtener tantas estatuillas como nominaciones y se alce como la película que rompa todos los récords de la Academia.