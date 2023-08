Esteban Trebucq opinó sin filtros sobre Marcela Pagano, ¿su novia?

Sin embargo, uno de los supuestos protagonistas del romance se encargó de aclarar que eso no era cierto. “Es divina ella, todo bien. Nos conocemos, pero no hay ninguna relación más allá del respeto. Si fuese cierto, lo diría”, expresó Trebucq en su programa de radio, El Observador, que va por la FM 107.9.

“Nos cruzábamos en el canal. Ella misma hoy me dijo ‘che, sos el único novio que jamás me habla o me invita a comer’, como riéndose”, aclaró el periodista. “Dejen de inventarme romances, por Dios. Salí ya con media farándula argentina. Estoy solo”, añadió.

“Todo re bien con los programas de espectáculo, son maravillosos, me encantan, los miro y me gustaría trabajar en ellos. Re bien con todo el mundo. Saludos a Ángel de Brito, a la gente de Intrusos, a la gente de Socios que los adoro... Pero che, por Dios, no estoy con nadie, si no lo diría, no tengo problema”.

2.JPG

Más tarde, el conductor utilizó su cuenta de Twitter para dejar en claro su versión. “Ojalá tuviese tiempo para salir con tantas personas como dicen. Gracias a @socioseltrece por la buena onda y el respeto. Son unos capos. Pero estoy solo. Hoy en mi programa de radio @Observador1079 expliqué casi todo”, aseguró junto a un fragmento del programa.

“No sé si a alguien le interesará esto, pero me llamó más gente por el supuesto romance que cuando analizamos la 3ra Sección Electoral o los periplos para envolver un triciclo”, finalizó con humor.