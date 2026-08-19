¿Estudiarías en la "Universidad del Perreo"?: qué cátedras propone Wisin

En menos de 24 horas el proyecto del cantante ha recibido más de 500.000 inscripciones a través de la web.

Wisin oficializó este miércoles la creación de la "Universidad del Perreo " , una institución que estará dedicada al estudio, preservación y difusión de la historia del reguetón y la cultura urbana.

“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios ”, escribió en el posteo de Instagram donde compartió la noticia.

De esta manera, el perreo será una disciplina vinculada con la cultura, el arte y el estudio académico por ello desde la plataforma donde ya se puede preinscribir se utiliza el lema "El ritmo es el curriculum. La calle es el campus".

“Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia”, expresó en un mensaje que revolucionó las redes sociales.

La ciudad de Cayey en Puerto Rico será el lugar elegido como sede y en cuanto a las cátedras anunciadas se encuentran Ritmo Aplicado, Historia del Reggaetón y Epistemología del Flow.

Además, la Universidad del Perreo contará, según la información publicada en su sitio, con un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana. Se señala, al mismo tiempo, que entre los programas se encuentran la posibilidad de los intercambios y becas a estudiantes de diferentes partes del mundo.