Tristeza en el folklore: murió uno de los integrantes de Los Tekis

El impactante deceso del músico ocurrió en las primeras horas de este miércoles.

La noticia ha provocado una profunda conmoción en todo el ambiente de la música.

Hay gran conmoción en el mundo de la música, ya que en las últimas horas se confirmó la muerte de uno de los integrantes históricos de "Los Tekis".

La música jujeña y el folklore nacional están de luto. José Luis “Pucho” Ponce , bajista emblemático de la agrupación Los Tekis, falleció en las últimas horas. El artista formó parte de la banda desde sus comienzos a mediados de los ‘90.

El deceso ocurrió en las primeras horas de este miércoles 19 de agosto de 2026, según informaron los propios integrantes del grupo a través de sus canales oficiales de comunicación.

La banda lo despidió a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje. "Hoy no estás físicamente entre nosotros pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero", expresaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Tekis Oficial (@lostekisoficial)

Qué se sabe sobre la muerte del artista

La noticia ha provocado una profunda conmoción en todo el ambiente de la música de Jujuy, donde Ponce era una figura sumamente respetada. En su comunicado, la banda destacó que el bajista será recordado por ser una persona con un "carácter creativo, alegre y permanentemente optimista".

"Un gracias así de enorme por tanto. Tuvimos suerte de cruzarnos con un tipazo como vos. Te vamos a extrañar mucho manyin!!! Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora. Te amamos por siempre", completaron Los Tekis el mensaje.

En la mañana del martes había trascendido por amigos cercanos al músico que Ponce estaba internado en terapia intensiva en el Instituto Modelo de Cardiología.

Aunque hasta el momento no trascendió un parte médico o precisiones sobre lo ocurrido alrededor de su muerte, los mensajes de afecto y conmoción indican que fue un suceso inesperado.

Diversos artistas lamentaron la muerte de Pucho. Entre ellos La Sole, la agrupación folclórica CEIBO, Axel, entre otros.

"Que pena tan grande, como vamos a extrañar a este gran compañero Los abrazo con todas mis fuerzas amigos … cariños para ustedes y para la familia de mi amigo PUCHO", escribió Soledad Pastorutti.

"Que la música nos vuelva a encontrar siempre. Abrazos fuertes muchachos!!", publicaron desde Los Nocheros, entre cientos de mensajes de despedida.

Quién era Pucho Ponce, bajista de Los Tekis

Nacido el 29 de diciembre de 1957 en la provincia de Córdoba -oriundo de Villa María y con estrechos lazos en Villa Nueva-, Ponce tenía 68 años.

Se integró al conjunto jujeño en 1995 y desde entonces se consolidó como el motor rítmico del proyecto, participando en la época de mayor expansión del grupo por los escenarios y festivales de todo el país.

Además de su recorrido en la música, Ponce cultivó otras facetas creativas como el dibujo donde mantuvo una constante labor con las artes plásticas, disciplina en la que volcó proyectos personales durante los últimos años; y participó de manera eventual en espacios radiales como conductor y divulgador cultural.