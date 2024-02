Evangelina Anderson enamoró a todos con su looks en Río de Janeiro en medio de su crisis con Demichelis

Evangelina Anderson 1.jpg Evangelina Anderson

Invitada por una marca, Anderson no solo disfrutó del carnaval sino que también dejó su huella en eventos como el Baile do Copa. Ataviada con un deslumbrante atuendo dorado, incorporando capuchas, aberturas cut out y una falda con tajo extremo, la modelo destacó la extravagancia de la fiesta. "Una de las fiestas más extravagantes y divertidas que vi en mi vida", expresó sobre el evento.