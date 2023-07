Espectáculos La Mañana Luis Ventura Fabiana Liuzzi reveló qué fue lo que la enamoró de Luis Ventura

El romance nació con una infidelidad por parte del periodista a Estelita, quien era su esposa hace muchos años.







Luis Ventura y Fabiana Liuzzi.

La relación amorosa entre Fabiana Liuzzi y el periodista especializado en espectáculos, Luis ventura, comenzó en medio de un tremendo escándalo mediático debido a que se produjo en medio de una infidelidad por parte de él a Estelita, quien entonces era su esposa de toda la vida. Tal fue la controversia en aquel entonces, que Ventura terminó perdiendo su puesto de trabajo en Intrusos e incluso quedó enemistado con quien era su compañero de años, Jorge Rial. El tiempo acomodó las cosas y ella bajó el perfil, sumida en la crianza de Antoñito, el hijo que tienen en común.

“Él me enamora con muchas cosas. Si vos me hablas de la Fabiana mamá te cuento todo, pero de la Fabiana mujer un poco me cuesta. A mí me enamoran los hombres con carácter y a él, carácter le sobra”, contó ante las insistentes preguntas de Ángel de Brito en LAM (América).

Y contó, sumando cierta intriga: “No hicimos un pacto para tener una vida alejada de los medios. No soy de hacer esos acuerdos. Fue una elección propia. Cada uno maneja la vida como puedo o como quiere. No tengo nada que desee contar, pero tampoco nada que esconder. No me dan ganas de explicar el título que le pongo a mi relación con él”.