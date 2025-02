Faltazo de Morena Rial a la pericia psiquiátrica: había ido al boliche

Faltazos a las pericias y fotos en las redes

Lo cierto es que el 18 de febrero tenía que realizar una pericia psiquiátrica de manera virtual y no se conectó. Así como tampoco se presentó el pasado 26 de febrero a la pericia presencial que le impuso la Justicia. Por estas actitudes, peligra la excarcelación extraordinaria.

Morena Rial.jpg Morena Rial

Pero no es solo el incumplimiento de las pericias lo que molesta a la Fiscalía, sino también sus salidas. En las últimas horas, Morena Rial compartió fotos junto a su ex abogado y amigo personal, Alejandro Cipolla. Ellos estuvieron divirtiéndose en un boliche de la zona de Palermo, ambos con tragos en sus manos.

Morena Rial: "Estoy muy arrepentida de lo que hice"

Morena Rial aseguró estar "muy arrepentida" tras haber estado presa luego de estar implicada en una causa del robo a una casa en la localidad bonaerense de Villa Adelina y dijo que, si bien fue una experiencia muy difícil, el trato fue bueno.

La joven visitó a Carmen Barbieri en su programa "Mañanísima" donde fue con su bebé Amadeo y con una amiga que la acompaña y la ayuda con su hijo. "Ella es coach", explicó luego de producirse en el estudio para aparecer bien arreglada frente a las cámaras.

"Estás muy linda, sos muy coqueta", le dijo la conductora.

La hija de Jorge Rial actualmente vive en la casa de su hermana Rocío, tras haber estado presa durante diez días por una causa de robo.

MOre Rial 1.jpg Morena Rial

"Me trataron bien, me bañaba todos los días, yo estaba sola, muy humano el trato", dijo y añadió: "Me sorprendió que mi papá me haya ido a ver a la cárcel. Con mis hijos esperaba que se portara bien. Lo extrañé muchísimo a mi hijo. Estoy muy arrepentida de lo que hice".

Morena aseguró que ella no pensaba que iba a quedar presa: "Yo no tenía antecedentes. Tiene una pena de tres a diez años de prisión. Es mi primera causa, eso me jugó a favor. No es que me sacaron porque soy la hija de Jorge Rial"