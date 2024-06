Fátima Flórez le respondió a Luis Ventura por su mayor polémica

En su programa, Ventura destacó su relación de larga data con la imitadora: “Trabajé con Fátima en radio, cuando hacía sus primeros pasos. Me pareció una mujer muy talentosa. No solo con el humor, sino con las imitaciones. Después mantuve la relación con Norberto y ella con mucho respeto. Facilite viajes a muchos lugares para que pudieran trabajar, les cerré contratos”. Sus palabras reflejan la decepción por el desaire recibido.

Daniel Ambrosini, panelista de Secretos Verdaderos, también opinó sobre el tema, sugiriendo que debería haber un pedido de disculpas por parte de la producción de Guillermo Marín. Ventura, aunque reconoció las disculpas de Marín, deslindó al representante de la responsabilidad directa por la cancelación.

La periodista Cora Debarbieri agregó más leña al fuego al insinuar que la producción de Florez había tenido que “salir a regalar entradas” para su show en el Luna Park debido a la baja venta de tickets, lo que desató aún más comentarios sobre la situación profesional de la humorista.

Fatima 2.jpg Fátima Florez

Fátima Florez salió a explicar lo que ocurrió

La situación se tornó aún más polémica cuando se supo que, momentos antes de la cancelación, Florez había concedido una entrevista a Nelson Castro, un hecho que también generó controversia. Durante esta entrevista, Castro le hizo preguntas relacionadas con Javier Milei, algo que Florez había preferido evitar. Guillermo Marín, representante de Florez, afirmó que no estaba al tanto de que la nota con Castro estaba pactada, lo que complicó aún más el asunto.

En la alfombra roja de los Martín Fierro, Fátima Florez dio su versión de los hechos. “Yo me enteré después cuando terminé la obra que estábamos todos festejando. Me enteré que había pasado algo por redes, obviamente me puse muy mal y pregunté que había pasado”, explicó. También mencionó que había tenido una charla con Ventura para aclarar el malentendido: “Soy hiper profesional, más allá de amistad, lo que lo quiero y lo admiro, me quedé muy preocupada así que hablé con él, se solucionó todo y fue un malentendido”.