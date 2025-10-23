Fede Cyrulnik llega con su unipersonal a Neuquén: dónde y cuándo

Federico Cyrulink llega a Neuquén con su show de stand up que hará reír a todo el público. El comediante, que se popularizó por sus videos virales que parodian los signos zodiacales aterriza en el Casino Magic con un show imperdible. También estará en Cipolletti.

Su exitoso unipersonal estará cargado de recuerdos y vivencias y preguntas múltiples como ¿cómo la pasaron los signos estos últimos años? encuentran respuestas al estilo 100% Fede Cyrulnik.

El show ya fue visto por más de 60.000 espectadores y promete interacciones con la gente, con sus signos, con las parejas. El propio influencer invita al público a ser parte del espectáculo.

Su presentación en Neuquén será el sábado 25 de octubre a las 21 en el Casino Magic. En tanto que también habrá función en Cipolletti el domingo 26 de octubre a las 21 en el CCC-Complejo Cultural Cipolletti. Las entradas anticipadas en boletería de los teatros y por entradauno.com.

Gira Fede Cyrulnik en Neuquén y Cipolletti

Quién es Federico Cyrulnik

Actor, comediante, improvisador e influencer, Fede Cyrulnik saltó a la fama en 2003 tras escribir y actuar para Disney Channel, así como en Comedy Central, al tiempo de ser conductor de los canales argentinos 7 y Encuentro, además de grabar tres temporadas para la cadena mexicana Televisa en paralelo a su protagonismo en más de 50 comerciales alrededor del mundo.

En 2011, luego de varios años de improvisación teatral, Fede Cyrulnik comenzó su formación en el stand up con Fernando Sanjiao, y en el American Comedy Institute de Nueva York, para estrenar “Flashback”, “Animal” y “Típico Pitbull”, exitosos montajes que junto con el fichaje de Amazon Prime Video para grabar en 2022 su unipersonal “Signos”, lo han alzado como uno de los comediantes con más proyección internacional de los últimos años.