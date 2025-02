Fernanda Iglesias destruyó a Beto Casella y reveló quién es el famoso que él siempre critica

El enfrentamiento mediático entre Beto Casella y Tomás Dente sigue generando repercusiones, y en esta oportunidad, Fernanda Iglesias no dudó en sumarse al debate con fuertes declaraciones sobre su propia experiencia con el conductor de Bendita. Durante su participación en Puro Show, la periodista recordó el hostigamiento que sintió durante su paso por Nosotros a la Mañana y lanzó una dura crítica contra Casella por su manera de referirse a sus colegas.

Iglesias recordó que, cuando trabajaba con Fabián Doman en el programa matutino de El Trece, se convirtió en una presencia constante en los informes de Bendita, lo que terminó afectándola emocional. "Cuando yo trabajaba con Fabián Doman en Nosotros a la Mañana, todos los días tenía un conflicto porque me había metido con Jorge Rial. Y todas las noches yo estaba ahí (en Bendita con informes) y nadie me defendió", expresó.

Si bien dejó en claro que no hubo una intervención directa de Casella en su salida del programa, aseguró que la constante exposición en el ciclo de El Nueve terminó desgastándola. "La verdad que me sentí hostigada durante muchos días. Y de hecho, me terminaron echando de Nosotros a la Mañana", agregó.