Fin del misterio: La hija de Nicole Neumann mostró la cara de Cruz

Hay quienes sostienen que se trató de un desliz de la adolescente, pero otros opinan que fue el privilegio que tuvo Indiana de ser la primera en revelar el rostro del pequeño Cruz.

Indiana Cubero mostró el rostro de Cruz, su hermano menor: ¿a quién se parece?

Tanto Nikita como las nenas y el piloto fueron el blanco de las críticas por no mostrar el rostro del bebé y taparlo con un emoji. “Si no querés mostrarlo no publiques más nada”, “Qué ridícula, no sé para qué lo cubrís. De cuarta”, “Seguramente todavía no te llegó una buena oferta de dinero para mostrarlo”, fueron algunos de los comentarios malintencionados que se leyeron en Instagram.

Nicole quiere ser madre (otra vez)

La modelo y conductora vive el momento más pleno que puede vivir una mujer con el nacimiento de un hijo. Nicole se mostró dispuesta a convertire en madre una vez más y agrandar la familia con Urcera.

A un mes del nacimiento de Cruz, su primer hijo fruto de la relación con el piloto, la modelo sorprendió a los usuarios. “Cuando me despierte de una siestita con Cruz respondo las primeras diez”, escribió la top en sus historias de Instagram al habilitar una caja de preguntas para que sus más de dos millones de seguidores le consultaran lo que quisieran.

Fue entonces que una fan quiso saber si pensaban en agrandar la familia, ya que Cruz era el único bebito de Manu. “Mmm... Creo que se vendrá el segundo. Veremos lo que Dios y el universo dispongan”, aseguró, dejando entrever que ganas no le faltan.

Invitados al programa de Susana Gimenez

Susana Giménez vuelve a la televisión a mediados de septiembre. La conductora está lista para regresar a conducir sus programas tras cuatro años ausente de la pantalla.

Entre los invitados para sus primeros programas está en lista Nicole Neumann y Manu Urcera. Se cree, de hecho, que la modelo y el piloto hagan la presentación oficial de su hijo Cruz en el programa de la diva de los teléfonos.

Vale aclarar que, por el momento, su participación no está confirmada, pero en la lista de invitados figura el nombre de la pareja que se casó el pasado 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz.