Flavia Palmiero contó por qué no quiere volver a convivir con un hombre

“Nos gusta tener cada uno su casa y vernos cuando tenemos ganas. Estamos juntos muchísimo tiempo pero yo no soy muy fan del ensamblaje familiar. Me parece que quien lo cuenta como algo ideal, inventa”, explicó Flavia respecto a su elección de mantener la independencia en la relación.

Cómo fue la experiencia de convivir de Flavia Palmiero y Luis Scalella

Durante la pandemia del Covid-19, la convivencia temporal entre Flavia y Luis fue una experiencia feliz pero no definitiva, según palabras de la propia Palmiero. Aunque ambos disfrutaron de la compañía del otro durante esos momentos difíciles, valoran la libertad de poder tener su propio espacio y verse cuando así lo desean.

Flavia Palmiero 2.jpg

Para esta pareja, los planes perfectos incluyen momentos íntimos en casa, viendo una serie y compartiendo una buena comida acompañada de un buen vino. A pesar de las diferencias de carácter, Flavia y Luis han encontrado en esta dinámica la clave para una relación duradera y satisfactoria.

“Admito que soy muy obsesiva y él también tiene su carácter. Es un poco cabrón y no hay ningún hombre que no quiera ser el centro de la vida de su mujer. Por eso siempre le digo que es mejor que nos veamos cuando tenemos ganas y tiempo para dedicarle al otro”, confesó Flavia, destacando la honestidad y la libertad que caracteriza su relación con Scalella.

Los problemas de convivencia de Flavia Palmiero con Diego Maradona

Estos problemas de convivencia también parecen pegarse a sus vecinos, ya que la mediática vivió enfrente de la casa de Diego Maradona por un tiempo, y tuvo varios problemas por sus alocadas fiestas que generaban disturbios y ruidos molestos. Tras las reiteradas quejas, el exfutbolista se mudó en 2002, luego de un incendio que se convirtió en escándalo.

“Yo el día del incendio no estaba, pero se encontraba mi mamá y me llamó. Llegué a la noche y la verdad fue tremendo porque estaba el camión en la puerta y las llamas le pasaban cerca. Pero justo todo ese fin de semana no me encontraba en casa”, rememoró sobre ese episodio en diálogo con Gente.