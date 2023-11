Flavio Mendoza reveló qué es lo que lamenta más de su relación con Ricardo Fort

En una profunda entrevista en el ciclo radial "Agarrate Catalina", conducido por Catalina Dlugi en La Once Diez, Mendoza abrió su corazón y expresó su pesar por no haberse unido a Fort.

"Me apena porque creo que nos tendríamos que haber unido en vez de estar en ese plan. No era tan bueno como la gente lo quiere poner. Ricardo era jodido y, siendo gay como yo, bueno, banqué sus historietas", confesó Flavio, reflexionando sobre la enemistad que mantuvieron en el pasado. Un gesto de autenticidad que resuena en la industria del espectáculo.

El coreógrafo también hizo referencia a su relación con Marcelo Tinelli, señalando la evolución positiva de su amistad. "Yo tenía esa cosa de coqueteo con Marcelo Tinelli, pero él tenía eso también desde otro lugar. Gracias a Dios, nos pudimos reconciliar. Me da un alivio habernos reconciliado", destacó Mendoza, subrayando la importancia de superar desavenencias.

Qué otros conflictos tuvo Flavio Mendoza de los que se arrepiente

Consultado sobre sus conflictos pasados con Fátima Florez y Andrea Rincón, Flavio Mendoza, en un tono reflexivo, comentó: "No lo recuerdo tanto, hay cosas que son muy del pasado. Con Fátima no somos amigos, pero no le quito el saludo y nada por el estilo. Con Andrea, sí nos dijimos cosas horribles. Cuando lo veo, digo ‘qué feo’. Pero este año nos encontramos en un momento y estaba todo bien", cerró el artista, evidenciando una actitud abierta hacia la reconciliación.

Flavio Mendoza y Ricardo Fort 2.jpg Flavio Mendoza y Ricardo Fort

En 2011 el cruce entre ambas figuras del espectáculo se produjo en ShowMatch. En ese momento, Flavio era jurado del certamen de baile, mientras que Claudia Ciardone, que por ese entonces era pareja de Ricardo Fort, era una de las participantes. El mediático chocolatero increpó a Mendoza por hablar sobre su pareja, y hasta hicieron un fuerte cara a cara, vigilado por los guardaespaldas de Fort, sin embargo, y a pesar del fuerte cruce dialéctico, ninguno de los dos llegó a lo físico.