Flor de la V destruyó a Wanda Nara por irse de viaje sin sus hijas

FLOR DE LA V HABLÓ DE WANDA NARA



"Creo que es la primera vez que Mauro va a dar una entrevista sin Wanda"

"Me pregunto por qué Wanda se fue sola en este momento"

"No digo que sea mala madre, pero hay cosas que me llaman la atención"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda… pic.twitter.com/k2dm8eVXol