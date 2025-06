Flor Parise, novia de Karina Jelinek, rompió el silencio sobre su polémica con Sabrina Rojas

“El entorno cercano me dice que Flor le maneja la vida al Lechuga y que no le gustó su enamoramiento desmedido por Sabrina. Él acata órdenes. Flor Parise le dijo que corte con Sabrina”, lanzó sin filtro Yanina Latorre en su programa. La panelista, además, tomó partido en la disputa: “Yo en esta la banco a Sabrina”.

Flor Parise 1.jpg Flor Parise, Lechuga Liñares y su hijo

Qué dijo Flor Parise sobre su supuesto conflicto con Sabrina Rojas

Lejos de quedarse callada, Flor Parise salió al aire en vivo para aclarar su posición. “Nada que ver. Que digan que Gabi, que es una persona adulta acata órdenes, es una locura”, respondió con firmeza. La empresaria y actual pareja de Karina Jelinek sostuvo que su participación en la organización del viaje no fue un intento de boicot, sino todo lo contrario: “Sí le saqué los pasajes, no por una cuestión de que yo le maneje la vida, sino porque yo ya había sacado nuestros pasajes y la idea era que ellos se junten allá”.

Ante la consulta de si hubo algún acercamiento romántico entre ella y su expareja durante el viaje, Flor fue tajante. “No, nena, vos sabés del vínculo que tengo con Gabi… Después Gabi se sintió mal por irse de viaje conmigo justo la fecha de su cumpleaños”, contestó a Majo Martino.

Flor Parise 2.jpg Flor Parise y Karina Jelinek

Karina Jelinek habló sobre el conflicto

Por su parte, Karina Jelinek también se sumó a la discusión en defensa de su pareja. En diálogo con el mismo programa, dijo: “Es verdad lo que decís”, en alusión a lo expresado por Latorre, y luego añadió: “A mí me dio cosa a mí también. A mí me invitaron para ir Flor y Gaby (al viaje)”. No se guardó críticas hacia Sabrina Rojas: “A Sabrina le gustan los líos, parece, y eso que salieron unos días o un mes. Todo muy tóxico”.

Consultada sobre si estaba de acuerdo con la relación de Gabi con Sabrina Rojas, Flor fue clara: “Sí, recontra. Él siempre sale con chicas muy jóvenes y cuando me enteré de que salía con ella dije ‘qué bueno, una chica con hijos’”.