Flor Peña rompió el silencio sobre Alberto Fernández y el escándalo: "Soy una mina honesta"

Cansada de las críticas, Peña se sentó en el programa de radio de Andy Kustnezoff (Perros de la calle) y rompió el silencio. “No hay nada nuevo. No es algo que pasó. Quiero decirlo de esta manera: es una atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos, cómaselo tranquilo mirando las tres horas de cierre de los Juegos Olímpicos pues no hay ni video, ni foto. No hay nada”, aseguró la actriz que dialogó con el entonces presidente de la Nación pidiéndole que ayude, en plena pandemia de coronavirus, a los actores que la estaban pasando muy mal.