Furia contó cómo siente su enfermedad en la casa de Gran Hermano

“Yo estoy muy encajetada acá adentro. Sé que la gente me apoya, por lo menos lo siento. Es como, es algo que por más que me vengan a no a gritar, no importa. Yo lo siento”, expresó la concursante, destacando su conexión con el público.

Embed

“Si estoy acá es por algo y lo digo siempre ‘El día que me vaya, porque la gente no me quiere acá, entonces, creo que si me pasa esto...’”, señaló, mostrando su determinación a pesar de su reciente diagnóstico. “A ver, yo hoy no me quiero morir, estoy viviendo el mejor momento de mi vida”.

Furia contó detalles de su complicada historia de vida

La participante compartió también detalles de su turbulenta vida, desde experiencias extremas hasta pérdidas familiares. “Qué mejor que si me pasa algo, o ya sea dentro de unos meses... yo ya estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Mi vida fue una locura completamente: desde tirarme de un edificio hasta ver fallecer a mi viejo (…), mi vida fue un boom. Era todo el tiempo ‘boom, boom, boom, boom’”, agregó.

“Yo sabía que algo grande se me venía y también cuesta un poco tragarse el dolor, o seguir adelante, o cag... a palos... porque hacer alto rendimiento llega un momento en que, la verdad, te castiga. También creo que viene por el estrés, por decir ‘yo puedo con todo’. Son un montón de cosas”, sumó Furia.

Furia 1.jpg Furia dentro de Gran Hermano

Furia reveló que su enfermedad no está relacionado con Gran Hermano

Juliana aprovechó la oportunidad para aclarar que su enfermedad no está relacionada con el estrés del programa. “Quiero que quede claro que la gente que no es por el estrés que me agarré acá. Porque yo acá no tengo ningún estrés. Para que quede clarísimo que yo entré a la casa siendo Juliana y me convertí en otra. Y agradezco muchísimo todo lo que crecía acá adentro”, enfatizó.

La cena con sus compañeros y Santiago del Moro permitió que Furia compartiera aspectos profundos de su vida y su lucha contra la enfermedad, mostrando su fuerza y determinación en medio de la adversidad.