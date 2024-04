Furia pidió un arma dentro de Gran Hermano y se armó un escándalo: "Le pego un tiro en la pierna"

Si bien Furia fue destacada en el inicio de GH por su fuerte personalidad para jugar en el reality, donde las amistades no existían y prevalecía el juego para ella, hasta sus principales aliados como lo era Catalina Gorostidi comenzaron a soltarle la mano en el juego al conocer en profundidad la fuerte personalidad. Su desapego a la jugadora se dio por recurrentes situaciones que generaron malestar.

Hace algunas horas Juliana quedó en el centro de la polémica luego de un pedido particular y peligroso mientras hablaba con Emmanuel, su nuevo aliado que ocupa el lugar que dejó Cata en el juego de Furia . Es que ambos se encontraban descansando en los sillones que tiene el patio de la casa, donde muchos aprovechan los pocos momentos de tranquilidad, y comenzaron a hablar de diferentes temas. Sin embargo, inesperadamente Juliana lanzó un pedido a viva voz que llamó la atención.

Furia-ARMA.mp4

"Quiero que se termine el día", dijo Emma con tranquilidad. Pero, rápidamente, fue sorprendida por el pedido de Furia: "Quiero que mi hermana Coy venga y me traiga un arma así le pego un tiro a la conchuda esta", citó sin escrúpulos, apuntando en contra de su ex aliada Cata. "Y bueno, me tienen harta", concluyó.

En un momento de nerviosismo por lo que había escuchado, Emma se sonrojó e intentó respaldarla bajándole el tono a su dicho: "Que cosas locas tiene esta chica". Luego de la frase, la jugadora se acercó a su 'novio' Mauro y le ofreció alimento que había sobrado de su almuerzo.

El comentario homofóbico de Furia que la dejó al borde de la expulsión en Gran Hermano

En Gran Hermano cuesta definir a un personaje como ganador del reality cuando los cambios en los estados de ánimos de las personas son constantes y pecan en algunas definiciones que, a pesar de no saberlo por el aislamiento que mantienen desde inicio de diciembre del pasado años, puede cambiar la impresión de los jugadores en los televidentes.

En más de una oportunidad se ha visto que los favoritos a ser los ganadores cambian constantemente. Y esta edición de la casa de GH no es excepción ya que Juliana, más conocida como Furia, quien a lo largo de la actual temporada supo consolidarse como la lider absoluta y una de las voces más temerosas y respetada de la casa, pende de un hilo luego de actitudes que no gustaron en los espectadores.

Desde que Alfa -participante de la pasada temporada- ingresó a la casa en una precoz visita, Furia equivocó los caminos y comenzó a transitar por un camino sinuoso que la llevó a estar en placa de cara a la gala de eliminación. Pero, sumado a esto, algunos dichos desagradables la pusieron bajo la lupa y corre serio para ser eliminada.

Furia-Bros-Gay.mp4

Es que en las últimas horas Furia fue tendencia en las redes sociales después de atacar al 'Chino' y Bautista Mascia, novio de la exparticipante Denisse, quienes se hacen conocer bajo el nombre "Los Bros", en una especie de identificación para la fusión de fuerzas a la que se suma también Nicolás.

Mientras se preparaban para la fiesta que se hace todos los viernes con una temática de vestimenta diferente, Emmanuel, nuevo aliado de Furia, preguntó si la fiesta tendría que ver con una iniciativa de música pop, al ver las vestimentas que les ofrendó Gran Hermano para que utilicen. Ante esta pregunta, Juliana fue cruel con su respuesta.

“¿Qué estarán queriendo decir de los nuevos líderes? ¿Qué son gays?”, dijo Juliana frente al espejo haciendo referencia a los dos jugadores, y profundizó con un comentario homofóbico: "Sí, es todo muy homosexual eso”