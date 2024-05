Furia reveló cómo la perjudicó la pelea que tuvo con Mauro en Gran Hermano

"Lo que a mí me pasó con este pibe (por Mauro) me perjudicó. Yo no sé lo que pasa afuera, ni qué está pasando, la mamá del chabón se metió, te lo digo, así de corta", expresó Furia en una conversación con su compañero, el uruguayo Bautista Mascia. Esta revelación no solo muestra la tensión existente sino que también sugiere que Juliana podría estar recibiendo información del exterior, algo que es altamente regulado y prohibido en las reglas del juego.